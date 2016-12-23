原標題：利客機劫機者要求釋放利比亞前領導人格達費之子

中新網12月23日電 據外媒23日報導，利比亞客機劫機者要求從監獄釋放利比亞前領導人格達費之子。

利比亞泛非航空（Afriqiyah Airways）一架載有118人的客機遭劫持，目前該客機已經降落在馬爾他。攜帶手榴彈的劫機者自稱是格達費的支持者；劫機者稱如果他的要求得到滿足，他願意釋放所有乘客。

有媒體此前稱，劫機者釋放了乘客，但尚不清楚獲釋乘客的人數。

據報導，這架A320客機上載有118人，有111名乘客和7名機組人員。客機原本是利比亞國內航班，原定從利比亞塞卜哈飛往位於地中海的的黎波里。劫機者控制客機，並要求客機飛往馬爾他。目前，客機已經在馬爾他降落。

有消息稱，機上兩名劫機者威脅炸毀客機，其中一人攜帶手榴彈。也有媒體稱，機上一名武裝劫機者表示如果要求得到滿足，願釋放乘客。

馬爾他國際機場證實，該機場目前確有「非法干預」（unlawful interference）。

馬爾他總理稱，已經收到客機疑遭劫持相關消息，安全部門和緊急情況部門目前正待命。