（中央社台北23日電）中國大陸國務院日前通過「十三五」衛生與健康規劃，要求到2020年，中國人均預期壽命在2015年基礎上提高1歲；此外，也提出到2020年，養老服務市場全面放開。



中新社報導，中國國家衛生和計劃生育委員會副主任馬曉偉23日在國務院政策例行吹風會上表示，國務院常務會議日前審議通過「十三五」衛生與健康規劃。



馬曉偉表示，規劃提出到2020年，覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度基本建立，實現人人享有基本醫療衛生服務，人均預期壽命在2015年基礎上提高1歲。同時，從健康水平、疾病防控、婦幼健康、醫療服務、計劃生育、服務體系、醫療衛生保障7個方面提出了25項主要發展指標。



此外，大陸國務院辦公廳日前印發「關於全面放開養老服務市場提昇養老服務質量的若干意見」明確提出，到2020年，養老服務市場全面放開。



「意見」提出四方面的主要任務。一是全面放開養老服務市場。降低准入門檻，放寬外資准入，精簡行政審批環節，進一步改進政府服務，完善價格形成機制，加快公辦養老機構改革，加強行業信用建設。二是大力提昇居家社區養老生活品質。



三是全力建設優質養老服務供給體系。四是切實增強政策保障能力。



「意見」要求，要加強服務監管，加強養老設施和服務安全管理，確保老年人人身安全；各部門要加強協同配合，落實和完善相關優惠政策，共同促進養老服務提質增效。1051223