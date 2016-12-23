陸：2020年全面放開養老市場中央社 (2016-12-23 20:02)
（中央社台北23日電）中國大陸國務院日前通過「十三五」衛生與健康規劃，要求到2020年，中國人均預期壽命在2015年基礎上提高1歲；此外，也提出到2020年，養老服務市場全面放開。
中新社報導，中國國家衛生和計劃生育委員會副主任馬曉偉23日在國務院政策例行吹風會上表示，國務院常務會議日前審議通過「十三五」衛生與健康規劃。
馬曉偉表示，規劃提出到2020年，覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度基本建立，實現人人享有基本醫療衛生服務，人均預期壽命在2015年基礎上提高1歲。同時，從健康水平、疾病防控、婦幼健康、醫療服務、計劃生育、服務體系、醫療衛生保障7個方面提出了25項主要發展指標。
此外，大陸國務院辦公廳日前印發「關於全面放開養老服務市場提昇養老服務質量的若干意見」明確提出，到2020年，養老服務市場全面放開。
「意見」提出四方面的主要任務。一是全面放開養老服務市場。降低准入門檻，放寬外資准入，精簡行政審批環節，進一步改進政府服務，完善價格形成機制，加快公辦養老機構改革，加強行業信用建設。二是大力提昇居家社區養老生活品質。
三是全力建設優質養老服務供給體系。四是切實增強政策保障能力。
「意見」要求，要加強服務監管，加強養老設施和服務安全管理，確保老年人人身安全；各部門要加強協同配合，落實和完善相關優惠政策，共同促進養老服務提質增效。1051223
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
PROKING 中性錶 防水．中性錶 男錶 女錶．Arseprince 中性錶 白色．SEIKO 中性錶．馬卡龍 繽紛 中性錶．Arseprince 中性錶．中性錶．粉紅 中性錶 女錶．數字 流行 中性錶．星辰 中性錶．Arseprince 陶瓷 中性錶．agnes b. 中性錶
- 【瑞士 CK手錶 Calvin Klein】計時碼錶_日期_強化玻璃_不鏽
- (直升8G)【ASUS 華碩】X751SJ-0021AN3700 17.3吋 N3700處理
- GoLife GoWatch 110i 超Light智慧錶 【原廠公司貨】
- J’code真愛密碼 愛情圖騰黃金/純銀墜子 送白鋼項鍊
- 【Story Accessory】馬年純銀項鍊-馬上富
- (男)Travel Fox 錫格牛皮休閒鞋914609(咖啡-76)
- 潮傢俬-亂世佳人三片式屏風 Ｗ120xＤ2.5xH180cm
- 德國WMF 調味罐4件套組
- Y-3 SKETCH 人物繪製草圖設計短袖棉質T恤
- 【美妮珠寶】復古風韻-古典祖母綠鑽戒(祖母綠0.60ct)
護士自曝戲弄重症患者 稱兩個夜班死兩個病人【北京新浪網】
習近平：一國兩制出現新情況新問題【中央社】
台學者：聖台「斷交」大陸順便畫紅線示警 不會對台斷手斷腳【北京新浪網】
海航面試官想潛規則求職者被開除【北京新浪網】
二氧化碳排放量 中國衛星來算賬【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》