UBA公開男一級預賽第2階段23日在高雄開打，虎尾科大以77比67擊敗國立體大，拿到隊史在男一級首勝，虎科教練由SBL球員葛記豪（左）領軍，他強調，勝利屬於球員的。中央社記者李宇政攝 105年12月23日