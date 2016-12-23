UBA一級虎科首勝 教練葛記豪不居功中央社 (2016-12-23 20:11)
UBA公開男一級預賽第2階段23日在高雄開打，虎尾科大以77比67擊敗國立體大，拿到隊史在男一級首勝，虎科教練由SBL球員葛記豪（左）領軍，他強調，勝利屬於球員的。中央社記者李宇政攝 105年12月23日
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