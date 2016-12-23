外媒：利比亞客機劫機者威脅炸機 攜帶手榴彈北京新浪網 (2016-12-23 19:32)
中新網12月23日電 據外媒23日報導，利比亞泛非航空(Afriqiyah Airways)一架載有118人的客機遭劫持，目前該客機已經降落在馬爾他。武裝劫機者表示，如果其要求得到滿足，願釋放乘客。
據報導，這架A320客機上載有118人，有111名乘客和7名機組人員。客機原本是利比亞國內航班，原定從利比亞塞卜哈飛往位於地中海的的黎波里。劫機者控制客機，並要求客機飛往馬爾他。目前，客機已經在馬爾他降落。
有消息稱，機上兩名劫機者威脅炸毀客機，其中一人攜帶手榴彈。也有媒體稱，機上一名武裝劫機者表示如果要求得到滿足，願釋放乘客。
馬爾他國際機場證實，該機場目前確有「非法干預」(unlawful interference)。
馬爾他總理稱，已經收到客機疑遭劫持相關消息，安全部門和緊急情況部門目前正待命。
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