利比亞客機劫機者稱若滿足其要求 願釋放乘客北京新浪網 (2016-12-23 19:25)
中新網12月23日電 據外媒23日報導，一架載有上百人的利比亞客機遭劫持，目前該客機已經降落在馬爾他。武裝劫機者表示，如果其要求得到滿足，願釋放乘客。
據報導，這架A320客機上載有118人，客機原本是利比亞國內航班，原定從利比亞飛往地中海一島嶼。劫機者目前控制客機，並要求客機飛往馬爾他。目前，客機已經在馬爾他降落。
有消息稱，機上兩名劫機者威脅炸毀客機。不過也有媒體稱，機上有一名武裝劫機者，其表示如果要求得到滿足，願釋放乘客。
馬爾他總理稱，已經收到客機疑遭劫持相關消息，安全部門和緊急情況部門目前正待命。
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