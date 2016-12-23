被劫利比亞客機上有111名乘客 7名機組人員北京新浪網 (2016-12-23 19:28)
中新網12月23日電 據外媒23日報導，一架載有上百人的利比亞客機疑遭劫持，目前該客機已經降落在馬爾他。
路透社報導稱機上有兩名劫機者。機上有111名乘客，7名機組人員。
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