UBA公開男一級預賽第2階段，虎尾科大23日以77比67擊敗國立體大，拿到隊史在男一級首勝，虎科教練葛記豪透露，其實過去都是教練許高魁（左1）默默付出，為人相當低調。中央社記者李宇政攝 105年12月23日