UBA一級虎科首勝 暖男教練超低調中央社 (2016-12-23 19:31)
UBA公開男一級預賽第2階段，虎尾科大23日以77比67擊敗國立體大，拿到隊史在男一級首勝，虎科教練葛記豪透露，其實過去都是教練許高魁（左1）默默付出，為人相當低調。中央社記者李宇政攝 105年12月23日
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
PROKING 中性錶 防水．中性錶 男錶 女錶．Arseprince 中性錶 白色．SEIKO 中性錶．馬卡龍 繽紛 中性錶．Arseprince 中性錶．中性錶．粉紅 中性錶 女錶．數字 流行 中性錶．星辰 中性錶．Arseprince 陶瓷 中性錶．agnes b. 中性錶
- 【瑞士 CK手錶 Calvin Klein】簡約風_薄型_小鏡面2.7cm_不
- 日本直人木業-BRAC層木三個1抽180CM書櫃(180x40x192cm)
- CELENES夏琳絲-有機成分活氧修護控油淨化頭皮調理6入組
- 【Chanel】5316Q 羊皮山茶花卵型太陽眼鏡(咖啡色)
- 【BOTTEGA VENETA】轉印編織圖尼龍直式購物包(中/咖)
- CLASS roberto cavalli 黑色多彩復古印花圖騰無袖洋裝(附腰
- 105年司法特考四等（法警）密集班DVD函授課程
- 未來Family(1年) 贈 ABC英語故事袋 (全6書) + LivePen智慧
- Philips飛利浦 49吋 4K聯網液晶 49PUH6681+聲霸 HTL2183
- LV M4032J Epi水波紋Alma GM漆皮手提包(展示品-大-米白)
哈登另類准四雙火箭失利 三分線發飆灰熊2連勝【北京新浪網】
7中6還2封蓋勇士就怕這樣的 單封庫里24秒絕了【北京新浪網】
[彩寶貝]大樂透第16151期推薦匯總【北京新浪網】
大樂透頭獎爆106注500萬 二等獎井噴2251注【北京新浪網】
帶著人工心臟去健身 這個小伙要練到施瓦辛格般強壯【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》