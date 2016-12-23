（中央社記者張淑伶上海23日電）在大陸社會引發重視的北京市民雷洋死亡案，5名涉案警務人員全被認定犯罪情節輕微，因此不予以起訴。



今年5月7日，29歲的雷洋被警方指控嫖娼，卻在警方逮捕過程中突然死亡，期間曾發生激烈反抗，死亡後3小時雷洋妻子才收到警方通知，家屬並在雷洋屍體上發現多處可疑傷口。此事引發警方是否執法過當或任意執法的討論。



事發後，雷洋的妻子曾要求公開執法現場，並說自己不想知道先生是否嫖娼，只想知道雷洋是怎麼死的。



6月30日公布驗屍結果，認為雷洋是因為「胃內容物吸入呼吸道導致窒息死亡」，當時北京人民檢察院官網表示，涉案警務人員在執法中存在不當行為。



今天下午，北京市人民檢察院通過官方微博，公布了雷洋案涉案警務人員審查結果，認定五名涉案警務人員符合玩忽職守罪構成條件，但因犯罪情節輕微，作出不起訴處理。



根據千龍網，豐台檢察院負責人在「答記者問」中表示，警方在追捕雷洋的過程中，的確採取「腳踩頸臉、掌摑、押送」等違法的「過度控制手段」，引發雷洋情緒激動並導致身體出現異常反應。



但檢方認為，警察的作為是為了完成執法任務，而且這些「輕微暴力」和濫用職權的行為並不是導致雷洋死亡的主因。



檢方還稱，雷洋自己「在飽食狀態下的劇烈而持續的抗拒行為」與死亡結果密切相關，並認為警察雖未採取急救行動，但終究還是將雷洋送醫搶救，行為是「過失而非故意」。



華東政法大學教授童之偉曾以「法制社會從何做起」為題發表演講，表示大家之所以關心雷洋案，是因為對自己人身安全也有同樣憂慮，而警方的暴力行政執法可能會帶來危害。1051223