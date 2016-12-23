李振昌加盟洛磯 明年不打經典賽中廣新聞網 (2016-12-23 19:10)
曾經登上美國職棒大聯盟的台灣投手李振昌，去年加盟日本職棒西武隊，短短一年就離開，李振昌宣布跟科羅拉多洛磯簽約，將參加洛磯明年的大聯盟春訓，也因此將不會加入經典賽中華隊。
（陳楷報導）
李振昌結束今年球季後收到西武不續約通知，但仍然跟隨富邦悍將秋訓，尋找重返大聯盟的機會。最後洛磯給予小聯盟合約附帶大聯盟春訓的條件跟李振昌簽約。
李振昌已經入選明年經典賽代表隊，也參加了開訓，但只亮相一天就離開自主訓練。既然現在要參加洛磯隊春訓，李振昌的經紀公司也已經通知中華隊拒絕徵召。
李振昌去年主動跟印地安人解約，以8400萬日幣加盟西武，原本被寄望成為牛棚投手，但是李振昌今年大部分時間在二軍度過，一軍只出賽18場16.2局13次三振被打25支安打還有五次保送，防禦率高達6.48，拿下一個中繼點沒有勝敗紀錄。
洛磯缺乏牛棚戰力，不過無論是大聯盟的柯爾球場或者AAA隊伍所在球場都有利打者，是李振昌必須面對的挑戰。
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