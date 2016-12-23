睽違2年，「Salomon X-Trail Run國際越野挑戰賽」台灣站將在明24日於桃園大溪登場，今日三名國際知名越野跑選手，江晏慶、閻龍飛、盧明珠大方分享越野跑心得，希望更多朋友能一起投入這項樂趣無窮的運動。

Salomon首位台灣簽約選手，擁有「台灣野跑悍將」之稱，2013年首度出賽便拿下The North Face 100K國際越野挑戰賽冠軍，也是2014年Salomon X-Trail Run台灣站冠軍的江晏慶，本次參賽表示沒有預設名次，自己每次比賽都是以盡力而為的心態參加，期許自己能夠享受比賽、突破自我。

來自中國大陸的越野跑名將閻龍飛，擁有多次冠軍資歷的他則表示對於台灣站賽道感到好奇，將會好好享受比賽的過程，雖沒有預設奪冠，但閻龍飛表示要藉由這次比賽讓台灣人好好記住他，企圖心不言自明。

至於有「超馬天后」之稱的盧明珠則說自己剛參加完比賽不久，身體狀況尚未完全恢復，這次目標將會是在賽道上鼓勵每位跑友，認為這也是越野跑比賽的樂趣之一，希望能夠給予其他人跑下去的動力。

從馬拉松轉戰越野跑，江晏慶表示很多跑友都將越野跑想得過於困難，不妨以登山疾走的想法來體驗看看，好好享受這項運動，就算累了用走的也沒有關係，越野跑沒有一定的拘束、相當自由。

閻龍飛則表示越野跑和馬拉松相比需要更多的技巧，自己也是從零開始，當初第一次參賽還以傷退收場，因此他特別強調要衡量自己的身體狀況來選擇賽事，若傷勢真的過於嚴重必須要有放棄的勇氣，否則只會讓身體傷害更加嚴重。

盧明珠則提及自己每次比完賽休息3天過後便會慢跑促進身體代謝，而且一跑就會跑至少6公里。「畢竟都要洗衣服了，只跑一下下很不划算。」盧明珠幽默地表示。

不過盧明珠也強調動態的恢復方法較適合於老手跑者，一般剛入門的跑者還是以靜態伸展為主，而三人都表示比賽完當天千萬不能有太深層的恢復治療行為，至少要讓身體休息2天後才能進行如深度按摩、SPA水療的放鬆運動。