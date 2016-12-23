全民健保委員會今天(23日)通過健保署提報的全口服C型肝炎新藥納健保案，首年將開放嚴重肝纖維化、干擾素治療失敗等C肝患者使用，預估將有8,000人受惠。

健保署表示，台灣約有55萬名C型肝炎病患，將治癒率高但價格昂貴的C肝口服新藥納入健保給付，是蔡英文總統的醫療公衛政策，將開啟台灣治療C肝的新頁。給付案預計最快明年(2017年)1月中旬到2月上路，並分3階段開放，第1階段先開放30%、約2,400個名額，之後第2、3階段再各開放35%，如果最後有剩餘名額，將再開放申請。