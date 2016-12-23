C肝新藥納健保 首年8千人受惠中央廣播電台 (2016-12-23 18:24)
全民健保委員會今天(23日)通過健保署提報的全口服C型肝炎新藥納健保案，首年將開放嚴重肝纖維化、干擾素治療失敗等C肝患者使用，預估將有8,000人受惠。
健保署表示，台灣約有55萬名C型肝炎病患，將治癒率高但價格昂貴的C肝口服新藥納入健保給付，是蔡英文總統的醫療公衛政策，將開啟台灣治療C肝的新頁。給付案預計最快明年(2017年)1月中旬到2月上路，並分3階段開放，第1階段先開放30%、約2,400個名額，之後第2、3階段再各開放35%，如果最後有剩餘名額，將再開放申請。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
PROKING 中性錶 防水．中性錶 男錶 女錶．Arseprince 中性錶 白色．SEIKO 中性錶．馬卡龍 繽紛 中性錶．Arseprince 中性錶．中性錶．粉紅 中性錶 女錶．數字 流行 中性錶．星辰 中性錶．Arseprince 陶瓷 中性錶．agnes b. 中性錶
與機器談性說愛：專家稱使用性愛機器人或存在隱私泄露風險【北京新浪網】
蜀山縹緲錄六大活動伴你過聖誕【北京新浪網】
只需15步 手把手教你更換iPhone 6s電池【北京新浪網】
《黑色沙漠》台服運營計劃 參加遊戲展加入新職業【北京新浪網】
小米攜手移動推4G筆記本【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》