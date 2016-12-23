（中央社記者李晉緯台北23日電）今年站上日職一軍舞台的李振昌今天與美職落磯隊簽下附大聯盟春訓的小聯盟合約，明年將力拚重返大聯盟，因此確定將不打經典賽。



旅美多年的李振昌，轉戰日本職棒後，在今年站上一軍舞台，在結束日職生涯後，今天他與美國職棒落磯隊簽下附大聯盟春訓的小聯盟合約，明年將重新回到征戰多年的美國職棒。



李振昌目前都跟隨著經紀公司所安排的個人體能訓練師，持續維持自主訓練，預計將在明年1月出發前往美國。



至於明年的世界棒球經典賽，由於適逢大聯盟春訓期間，為了能專心拚上大聯盟開季名單，李振昌已做出不參加的決定。



針對這個決定，李振昌個人已向經典賽中華隊總教練郭泰源報告，經紀公司也已正式通知中華棒協。1051223