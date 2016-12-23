李振昌與落磯簽約 拚大聯盟辭經典賽中央社 (2016-12-23 18:21)
（中央社記者李晉緯台北23日電）今年站上日職一軍舞台的李振昌今天與美職落磯隊簽下附大聯盟春訓的小聯盟合約，明年將力拚重返大聯盟，因此確定將不打經典賽。
旅美多年的李振昌，轉戰日本職棒後，在今年站上一軍舞台，在結束日職生涯後，今天他與美國職棒落磯隊簽下附大聯盟春訓的小聯盟合約，明年將重新回到征戰多年的美國職棒。
李振昌目前都跟隨著經紀公司所安排的個人體能訓練師，持續維持自主訓練，預計將在明年1月出發前往美國。
至於明年的世界棒球經典賽，由於適逢大聯盟春訓期間，為了能專心拚上大聯盟開季名單，李振昌已做出不參加的決定。
針對這個決定，李振昌個人已向經典賽中華隊總教練郭泰源報告，經紀公司也已正式通知中華棒協。1051223
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
PROKING 中性錶 防水．中性錶 男錶 女錶．Arseprince 中性錶 白色．SEIKO 中性錶．馬卡龍 繽紛 中性錶．Arseprince 中性錶．中性錶．粉紅 中性錶 女錶．數字 流行 中性錶．星辰 中性錶．Arseprince 陶瓷 中性錶．agnes b. 中性錶
- dunhill 經典Boston荔枝紋皮革LOGO多卡短夾-黑色
- 精緻玫瑰雕刻屏風
- 【Georg Jensen】#436古典項鍊-月光石款
- 【ORIENT】東方錶超薄米蘭帶藍寶石石英錶-白(FGW03005W)
- 【歐洲丹麥cantaloop凱特洛普】產前產後隨心穿搭套組-條紋/
- Polaroid 寶麗萊 CUBE Plus (CUBE+) 迷你行動WIFI攝影機(公
- PEPPER`S 天馬包 BLESSING 牛皮馬鞍包 - 天空藍
- 向日葵 for Epson 黃色高容量環保碳粉匣 S051124
- J’code真愛密碼 發現真愛黃金/純銀成對墜子 送白鋼項鍊
- 【Ray-Ban雷朋】2132F-902L-亞洲加高鼻托Wayfarer經典太陽
哈登另類准四雙火箭失利 三分線發飆灰熊2連勝【北京新浪網】
7中6還2封蓋勇士就怕這樣的 單封庫里24秒絕了【北京新浪網】
[彩寶貝]大樂透第16151期推薦匯總【北京新浪網】
大樂透頭獎爆106注500萬 二等獎井噴2251注【北京新浪網】
帶著人工心臟去健身 這個小伙要練到施瓦辛格般強壯【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》