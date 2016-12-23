WBC／李振昌將加入洛磯隊 不打經典賽NOWnews今日新聞 (2016-12-23 18:00)
去年轉至日本職棒發展的李振昌，23日已與美國職棒科羅拉多落磯隊達成協議，雙方將簽下一紙附帶有大聯盟春訓邀約的小聯盟合約，李振昌明年球季將重回美國職棒體系，全力爭取上到大聯盟的機會。同時，李振昌也決定不參加明年3月的經典賽（WBC）。
李振昌透過經紀公司表示對於重新回到美國職棒，李振昌感到非常興奮，他表示：「真的沒想到還能再次挑戰大聯盟，我很珍惜這樣的機會。」李振昌目前都跟隨著經紀公司所安排的個人體能訓練師，持續維持自主訓練，預計將在明年1月出發前往美國。
至於明年的世界棒球經典賽，由於適逢大聯盟春訓期間，為了能專心拚上大聯盟開季名單，李振昌已做出不參加的決定。李振昌個人已向郭泰源總教練報告，經紀公司也已正式通知中華棒協。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
PROKING 中性錶 防水．中性錶 男錶 女錶．Arseprince 中性錶 白色．SEIKO 中性錶．馬卡龍 繽紛 中性錶．Arseprince 中性錶．中性錶．粉紅 中性錶 女錶．數字 流行 中性錶．星辰 中性錶．Arseprince 陶瓷 中性錶．agnes b. 中性錶
哈登另類准四雙火箭失利 三分線發飆灰熊2連勝【北京新浪網】
7中6還2封蓋勇士就怕這樣的 單封庫里24秒絕了【北京新浪網】
[彩寶貝]大樂透第16151期推薦匯總【北京新浪網】
大樂透頭獎爆106注500萬 二等獎井噴2251注【北京新浪網】
帶著人工心臟去健身 這個小伙要練到施瓦辛格般強壯【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》