去年轉至日本職棒發展的李振昌，23日已與美國職棒科羅拉多落磯隊達成協議，雙方將簽下一紙附帶有大聯盟春訓邀約的小聯盟合約，李振昌明年球季將重回美國職棒體系，全力爭取上到大聯盟的機會。同時，李振昌也決定不參加明年3月的經典賽（WBC）。

李振昌透過經紀公司表示對於重新回到美國職棒，李振昌感到非常興奮，他表示：「真的沒想到還能再次挑戰大聯盟，我很珍惜這樣的機會。」李振昌目前都跟隨著經紀公司所安排的個人體能訓練師，持續維持自主訓練，預計將在明年1月出發前往美國。

至於明年的世界棒球經典賽，由於適逢大聯盟春訓期間，為了能專心拚上大聯盟開季名單，李振昌已做出不參加的決定。李振昌個人已向郭泰源總教練報告，經紀公司也已正式通知中華棒協。