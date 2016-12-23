普京：俄軍需繼續加強戰略核力量的作戰能力北京新浪網 (2016-12-23 18:12)
22日，俄羅斯國防部召開年度工作擴大會議，總結了2016年全年俄羅斯武裝力量作戰情況，並對俄軍2017年發展提出目標。俄羅斯總統普京在出席會議時表示，現在的俄羅斯比任何一個潛在的侵略者都強大。
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