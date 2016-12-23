傳大陸建造第2艘國產航母 採彈射中央社 (2016-12-23 18:08)
（中央社記者張謙香港23日電）陸媒報導，有中共解放軍少將透露，大陸方面正在江南造船廠建造第2艘國產航母（台稱航艦），且採用彈射技術。
大陸浩漢防務網今天上傳了解放軍少將、前國防大學戰略研究所所長金一南的演講影片，他在演講中提到有關消息。
金一南指出，大陸第3艘航母「002型航母」自去年3月在江南造船廠建造，採用「平直甲板，彈射起飛」。
大陸現在擁有的航母「遼寧號」是從烏克蘭進口改裝的；第2艘自行研製的航母仍在建造中，編號為001A，這被視為大陸首艘國產航母。
報導指出，001A與「遼寧號」一樣，戰機以滑躍式起飛。
先前有報導指出，大陸方面已成功研製了彈射技術，有了彈射技術，解放軍更大型機種將可登上航母，比如偵察機。1051223
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