川普主張強化核能力 陸籲美裁減核武中央社 (2016-12-23 18:07)
（中央社記者尹俊傑北京23日電）針對美國總統當選人川普主張美國必須大幅強化核能力，中國大陸外交部發言人華春瑩今天表示，擁有最大核武庫的國家應繼續大幅削減核武，為最終實現全面裁減核武創造條件。
川普（Donald Trump）美東時間22日在推特發文說：「美國必須大幅強化並擴增核能力，直到全世界對核武問題有所醒悟為止。」
華春瑩下午在大陸外交部例行記者會回應提問時說，大陸已注意到川普主張美國加強核能力的相關報導，也關注美國新政府在相關問題上將採取的政策。
她說，大陸一貫主張並積極倡導全面禁止和徹底銷毀核武。擁有最大核武庫的國家對裁減核武負有特殊和優先責任，應繼續大幅、率先、實質性地削減核武，為最終實現全面徹底的裁減核武創造條件。
據估計，截至2015年，美國擁有約4760枚核彈頭，其中2080枚已部署；大陸則擁有260枚左右的核彈頭。
美國與俄羅斯2010年簽署「新戰略武器裁減條約」（New START），要求雙方大幅裁減核武數量。美媒認為，川普上任後若決定增加美國核武數量，將是美國外交政策重大改變。1051223
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