▲《暴雪英霸》新英雄「祖爾金」技能組已釋出。（圖／翻攝自網路）

Blizzard旗下《暴雪英霸》近日在官方粉絲專頁上，以一把飛斧丟向阿薩斯雕像的預告影片，暗示某隻英雄即將降臨萬象界域，並在昨日晚間正式透過影片投票的方式公開新英雄「祖爾金」的技能組，預計將於2017年1月正式推出。

相信玩過《魔獸世界》的玩家對於祖爾金並不陌生，世界地圖中的羅德隆森林原本就曾屬於食人妖的阿曼尼帝國，直到精靈和聯盟奪走了這片土地。身為督軍的祖爾金，統合各部族組成食人妖大軍，準備殺光精靈，從他們手中奪回食人妖失去的一切。

祖爾金技能組如下：

奪命飛斧

祖爾金向前擲出斧頭，對頭2個命中的敵人造成130點傷害，並且標記他們，持續8秒。被標記的目標在受到祖爾金的下3次基本攻擊時，傷害提高50%。

雙斧旋斬

扔出2把朝圓弧軌跡迴旋的斧頭，造成116點傷害，並且每把斧頭能使敵人緩速15%，持續2秒。

再生

祖爾金引導技能，在4秒內恢復最大生命值的25%。移動或受到傷害會中斷此技能。

戰無不勝！

在接下來的4秒內，祖爾金無法被擊殺，而且生命值不會低於1點。Taz'dingo

斷頭斧

朝空中投擲一把巨斧，在目標區域落下時會造成210點傷害，祖爾金的生命值越低，造成的傷害越高。

祖爾金的相關資訊已在《暴雪英霸》登錄，有興趣的玩家可至官網查詢更多消息。