港股收盤創5個月低點中央社 (2016-12-23 17:29)
（中央社香港2016年12月23日綜合外電報導）香港股市連續第2週週線收黑，在耶誕節假期休市前的最後1個交易日，收盤創下5個月低點。
恆生指數下挫0.3%，收21574.76點，創7月中以來最低收盤紀錄，週線收跌2%。恆生國企股指數下跌0.2%，收9181.75點，週線收跌2.4%。港股26、27日因逢耶誕節休市。
能源股跌幅在各產業類股中居冠，下跌逾1%。（譯者：中央社陳昱婷）
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
PROKING 中性錶 防水．中性錶 男錶 女錶．Arseprince 中性錶 白色．SEIKO 中性錶．馬卡龍 繽紛 中性錶．Arseprince 中性錶．中性錶．粉紅 中性錶 女錶．數字 流行 中性錶．星辰 中性錶．Arseprince 陶瓷 中性錶．agnes b. 中性錶
- 711 魅力刷白緊身窄管丹寧牛仔褲-亞洲版-深藍-Levis
- CHANEL 經典菱格紋羊皮粉金轉釦鍊帶MINI COCO包(黑) 經典菱
- Adidas 愛迪達LIGHTSTER-慢跑鞋-女
- City Diamond引雅『銀衣彩光』30分求婚鑽戒
- 【GOYARD】St. Louis PM 防水帆布購物包(中-紅色AMALOUIS-P
- 好禮送【HITACHI日立】567L日製變頻白金奈米觸媒五門冰箱RS
- CITIZEN Eco-Drive光動能星際戰役行動計時腕錶--銀X黑/CA04
- 【enge鷹記維他】益生菌(4盒入)
- Kipling 後背包 靛藍紅邊素面
- 漢妮Hampton亞緹拉釦餐椅原木腳-澄色50x50x90cm
護士自曝戲弄重症患者 稱兩個夜班死兩個病人【北京新浪網】
習近平：一國兩制出現新情況新問題【中央社】
台學者：聖台「斷交」大陸順便畫紅線示警 不會對台斷手斷腳【北京新浪網】
海航面試官想潛規則求職者被開除【北京新浪網】
二氧化碳排放量 中國衛星來算賬【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》