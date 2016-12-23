▲2017 LMS 春季賽即將到來，八隊選手名單確定。（圖／Garena官網）

Garena於今(23)日公布《英雄聯盟》2017 LMS春季賽八隊參賽選手名單，明年度春季賽將於1月21日正式開打，玩家可持續關注相關消息。

ahq 在教練貝克離開後補進了 Nexabc，隨後釋出 Baybay 和 RD 後，包含選手和教練團這一連串的改動，雖然整體陣容來看並沒有作太大的調整，但後續是否會有嶄新的戰術陣容出現在場上，值得繼續觀察。

FB（Fireball）交易取得 MSE 的經營權後立即又與 HKES 進行選手交易，其中可以看到包含 M1ssion 等前 MSE 選手，還有隸屬於 HKES 的 MarS 等選手。

閃電狼在世界大賽前公佈了原隊員確定續約後，先前也公告分析師叉燒離隊、Cyo 擔任分析師以及 ADC 選手 NL 退役等訊息，近期突然更宣布 Winds 加入教練團擔任分析師。

HKES在本季找來許多新選手加入，除了新的下路組合神手貴與雀巢外，也讓JG Wulala 和 Gemini 兩位選手輪替，Dinter則並未列於登錄名單中。這些新選手是否能有效發揮，也考驗教練Jorden的應對。

JT 讓人擔心的一直不是選手能力，而是選手心理素質和風格相對保守，教練小峯要如何帶領 JT 銳變，將是 JT 能走多遠的關鍵。特別一提，Refra1n 並沒有出現在陣容名單中，官方並未確認其動態。

M17陣容來看沒太多變化，除了分析師Jorden前往HKES外，另外找來Main9遞補其遺留的空缺。

華義 Spider接手 TM 戰隊的經營權後，在保留部份成員外，同時補進了 Lofs、Empt2y、Chunx 三位職業選手，最特別的則是 XG 選手的 Yo將擔任教練，令人相當期待這支隊伍的風格。

XG 在 Yo 退役並轉到 WS 擔任教練後，上季表現亮眼的中路選手 Suwako 則轉任 AD 位置，曾在 2016 夏季賽中上場過的 JG Pony 將會是影響 XG 整體表現的關鍵。



