（中央社記者康世人新德里23日專電）印度人常以找不到廁所為由在戶外便溺，印度政府為推動「潔淨印度」（Clean India）計畫，現在與Google地圖合作，將在印度多個城市提供公廁搜尋服務。



在印度，約有70%的家庭沒有廁所，因此在印度各城市、鄉村大街小巷及荒郊野外，甚至鐵路旁，都可以看到印度人隨地便溺，甚至還有一些印度人堅持必須在戶外便溺才符合自然與健康，成為「獨特風景」。



根據印度政府一項統計，印度有超過500萬人在露天便溺。



印度總理莫迪上台後推動「潔淨印度」計畫，到處興建公廁。但為解決一些人以找不到廁所為由隨地便溺，印度國會事務兼城市發展部長納依度（M. Venkaiah Naidu）22日宣布與Google合作，在Google地圖提供公廁定位服務，幫人們在距離自己500公尺的範圍內找到公廁位置。



目前，Google在印度包含新德里在內的國家首都區及印度中部的馬德雅省（Madhya Pradesh），提供數千個公共廁所位置等資訊，用戶可透過手機或電腦上的應用程式定位搜尋，就能找到這些公廁的地址、開放時間等資訊。



此外，這項服務還可讓用戶給公廁打分數，描述公廁的風格及提供是否收費、收費多少等資訊，方便民眾多多使用公廁。



這項服務允許用戶以英語和印地語（Hindi）輸入「廁所」等關鍵詞，搜尋距離自己最近的公廁。



納依度表示，在這項服務啟動之初，印度已有504個城市與鄉鎮達成避免露天便溺的目標，也包括人口400萬以上的城市；到明年3月，印度預計會有739個城市與鄉鎮承諾，達成避免露天便溺目標。1051223