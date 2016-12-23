（中央社台北23日電）香港星島日報報導，諾基亞（Nokia）日前向香港高等法院控告蘋果（Apple）公司侵權，侵犯他們在香港申請專利的發明「用在極性發射器中的混合開關式線性功率放大器電源」。



報導指出，諾基亞要求法庭聲明，諾基亞的專利仍然有效及被蘋果侵犯，要求頒下禁制令，禁止蘋果繼續侵犯這項專利。



諾基亞要求，蘋果需在市面上收回、交出或銷毀侵權的產品，公開產品所賺得的利潤及作出賠償。



報導指出，原告為Nokia Technologies OY，被告包括蘋果公司及蘋果亞洲有限公司。根據香港專利註冊紀錄冊顯示，「用在極性發射器中的混合開關式線性功率放大器電源」專利的申請人為Nokia Corporation，專利於2010年批出，至前年年底，該專利的擁有權轉讓予Nokia Technologies OY。



此外，路透社報導，芬蘭的諾基亞公司（Nokia）日前表示，已經控告蘋果公司（Apple）侵犯32項專利。諾基亞在德國的杜塞道夫（Dusseldorf）、曼罕（Mannheim）和慕尼黑（Munich）等地法院，以及美國德州聯邦地區法院提起訴訟，指控蘋果侵犯顯示器、使用者界面，軟體、天線、晶片組和影音碼等專利。1051223