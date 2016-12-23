原標題：富可敵國！朴槿惠閨蜜被曝隱匿非法資產達560億元

[環球網報導 記者 魏悅]近日有韓國媒體爆出韓國「親信門」主角朴槿惠閨蜜崔順實在歐洲隱匿資產高達10萬億韓元（約合人民幣560億元）。

韓國《朝鮮日報》12月23日報導稱，德國檢方在收到韓國獨立檢查官朴永洙的請求協助后著手調查崔順實利用海外賬戶隱藏10萬億韓元的資產。

報導稱，崔順實在德國、英國、瑞士等國都開設有非法賬戶，其非法資產比韓國歷代總統加起來還要多，按德國司法制度要判處無期徒刑。

韓國媒體爆出之後，韓國網友對此評論道「不知道是崔順實的錢還是朴槿惠的錢」、「這是榨取了整個韓國的錢吶」、「這下三星李在鎔也覺得委屈，崔順實什麼都不幹就有10萬億」。