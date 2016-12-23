印度男子常年喝牛尿 稱可幫助免受疾病侵害北京新浪網 (2016-12-23 14:33)
原標題：印度一村莊男子常年喝牛尿 稱可幫助預防疾病
[環球網綜合報導]據英國《每日快報》12月22日報導，印度一位名叫赫曼特？帕利瓦爾的36歲男子和他的朋友在過去四年裡一直喝牛尿，無比虔誠，並宣稱牛尿使他們免受疾病侵害。
報導說，他們每天兩次，將牛尿塗在臉上和手上，皮膚因此變得柔軟，沒有痤瘡。在周末，他們甚至用30頭牛的牛尿洗澡。
據報導，帕利瓦爾和他的朋友都在位於印度西部的拉賈斯坦邦一個村子里的牛棚工作，自從喝了氣味比較刺鼻的牛尿后，他們當中沒有人生過病看過醫生。
帕利瓦爾說：「我以前患有急性肺部疾病，經常咳嗽感冒，甚至還生過痔瘡和粉刺。但用了牛尿，我的臉在一周內就變得『清澈透明』。從那以後，我就開始天天喝牛尿。」
《每日快報》報導稱，在印度教中，牛是最神聖的動物，從牛身上產生的一切產品，無論是牛奶還是牛尿，都被認為具有聖潔的治病功效。牛奶可製成澄清的黃油，被用於印度教最高形式的禱告儀式，這為牛尿又增添了宗教意義。此外，牛尿也用作防腐清潔劑。
儘管牛尿一直被認為是滴眼液、滴耳劑，關節痛等藥物不可或缺的一種藥材成分，但是隨著生喝牛尿在印度逐漸成為一種時尚，印度一些主要品牌正緊跟潮流，紛紛銷售包裝好的牛尿，這種產品的價格有時是植物油的四倍。
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