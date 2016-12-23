懼高症患者福音 VR設備帶來突破勇氣NOWnews今日新聞 (2016-12-23 14:00)
高度帶來不同視野美景，但也可能引發恐懼，伯特利身心診所院長王仁邦表示，4樓是人類最怕高度，有機會引發懼高症患者頭暈、嘔吐、恐慌等症狀，但恐懼可以治療克服，藉由VR（虛擬實境）技術，能夠幫助患者突破極限。
王仁邦說明，人類對高度都有不同程度恐懼，尤其懼高症容易誘發生理反應，對於高樓層、透明電梯、搭飛機等容易產生抗拒，也帶來生活許多不便，臨床治療會先讓患者先看圖片，再習慣生活環境，VR技術正好能在兩者中間加強效果。
當懼高症患者習慣圖片，可以使用VR畫面欺騙大腦，眼睛看著高空影像，身體其實在室內，如果出現生理反應，能夠立即停止慢慢適應；王仁邦提醒，患者利用VR自主訓練時，最好旁邊有人陪伴，能夠給予照應。
三星推出「Be Fearless 我無所謂」計畫，使用者能藉由Gear VR裝置，模擬高空風景，搭配Gear S系列穿戴式裝置，可以隨時監控自身心跳，體驗完能檢視心律圖與向下看百分比，瞭解對高度恐懼是否逐漸改善。
高度訓練可以搭乘上升透明電梯，或行走在高塔俯瞰城市，也能夠坐在行駛懸崖邊汽車，或是搭乘直昇機跨越雪山，每一個場景都有不同等級，能夠讓循序漸進陸續增加難度，讓高度恐懼能夠慢慢改善。
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