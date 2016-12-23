大陸這個月發現至少有七人染上禽流感，其中兩人已死亡，當局正在加緊防疫。



根據報導，安徽省從這個月 8號，已經有五人確診感染H7N9禽流感病毒；另外，上海官員表示，一名男子這星期感染H7N9，正在上海醫院治療；此外，福建廈門也有一起病例，福建省目前已經暫停禽肉的買賣。不過，報導沒有說明兩起死亡案例發生在哪。



中國自2013 年三月爆發H7N9禽流感之後，這次又再出現民眾感染疫情；不過，根據世衛組織的報導，H7N9不像H5N1那麼嚴重，根據統計，H5N1之前在全球多國爆發，至少造成370人死亡。(檔案照片取材自網路)



