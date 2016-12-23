大陸發現七人染禽流感 其中兩死中廣新聞網 (2016-12-23 13:40)
大陸這個月發現至少有七人染上禽流感，其中兩人已死亡，當局正在加緊防疫。
根據報導，安徽省從這個月 8號，已經有五人確診感染H7N9禽流感病毒；另外，上海官員表示，一名男子這星期感染H7N9，正在上海醫院治療；此外，福建廈門也有一起病例，福建省目前已經暫停禽肉的買賣。不過，報導沒有說明兩起死亡案例發生在哪。
中國自2013 年三月爆發H7N9禽流感之後，這次又再出現民眾感染疫情；不過，根據世衛組織的報導，H7N9不像H5N1那麼嚴重，根據統計，H5N1之前在全球多國爆發，至少造成370人死亡。(檔案照片取材自網路)
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
PROKING 中性錶 防水．中性錶 男錶 女錶．Arseprince 中性錶 白色．SEIKO 中性錶．馬卡龍 繽紛 中性錶．Arseprince 中性錶．中性錶．粉紅 中性錶 女錶．數字 流行 中性錶．星辰 中性錶．Arseprince 陶瓷 中性錶．agnes b. 中性錶
護士自曝戲弄重症患者 稱兩個夜班死兩個病人【北京新浪網】
習近平：一國兩制出現新情況新問題【中央社】
台學者：聖台「斷交」大陸順便畫紅線示警 不會對台斷手斷腳【北京新浪網】
海航面試官想潛規則求職者被開除【北京新浪網】
二氧化碳排放量 中國衛星來算賬【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》