憂茲卡病毒 逾半數巴西年輕女性避免懷孕中央廣播電台 (2016-12-23 12:58)
根據今天(23日)公布的調查，有超過半數的巴西年輕婦女因為擔心茲卡病毒(Zika)而避免懷孕。
茲卡病毒經由病媒蚊埃及斑蚊傳染，雖對多數人無害，但可能引起嬰兒小頭症。
根據頂尖醫學期刊「英國醫學期刊」(BMJ)的報導，一項在今年6月對巴西超過2,000名識字、年紀在18歲至39歲女性所做的調查顯示，有56%的受訪者表示，因為茲卡病毒，她們「避免、或設法避免懷孕」。約四分之一的受訪女性則表示，茲卡病毒並未影響她們懷孕的意願。16%的人則表示，無論在什麼情況，她們都沒有懷孕生產的打算。
根據世界衛生組織(World Health Organization，WHO)的統計，全球有超過150萬人曾感染了茲卡病毒，其中主要是在巴西；自去年以來，有超過1,600名嬰兒出生時罹患了嬰兒小頭症。
世界衛生組織在今年2月宣布茲卡病毒疫情是全球公共衛生的緊急狀態，但已經在上個月解除。不過巴西拒絕降低風險層級，部份專家並質疑世衛組織的決定。
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