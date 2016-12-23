▲《Pokemon GO》於今(23)日正式支援Apple Watch。（圖／翻攝自網路）

Niantic旗下《Pokemon GO》於今(23)日正式支援Apple Watch，玩家將可以透過穿戴式裝置孵蛋、或是從補給站獲得戰利品，這次更新支援Apple Watch第一、二代版本，作業系統必須更新到3.1；iPhone遊戲版本也在今日更新至1.21.2。

透過Apple Watch的穿戴式裝置，玩家將可記錄自己行走里程，以及自己所消耗的熱量；附近有寶可夢的時候，Apple Watch將會自動通知玩家，協助玩家獲得相關情報，另外也可以進行道館對戰。不過值得注意的是Apple Watch無法捕捉寶可夢，仍需在手機上才能完成該操作，這點是唯一美中不足之處。