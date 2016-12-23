中國呼籲歐盟取消對大陸製造太陽能板的反傾銷稅。



歐盟主管單位最近建議把對中國製太陽能板的反傾銷稅，再延長兩年，中國商業部說歐盟的作法不僅傷害它自身利益，也等於是在扯環保後腿。



歐盟是2013年指控中國過度補貼太陽能板出口業者，已經構成不公平的貿易競爭，歐盟以提高進口關稅來反制，這項措施預訂明年三月截止。（圖片取材自網路）



