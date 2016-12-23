中國警告與美國的關係可能出現新的變化，唯有相互尊重彼此的核心利益，才能維持穩定的關係。



由於美國總統當選人「川普」非傳統的行為方式可能重塑美國對台灣的政策，中國外長「王毅」發表談話強調，中國對台灣的立場沒有談判空間。



王毅在接受「人民日報」訪問時說，中國仍將努力加強與美國合作，但在川普政府下，可預見會受不確定因素的影響，雙方關係可能會出現新的變化。



王毅強調，中美關係的趨勢是走向穩定合作互惠，唯有彼此尊重，才能維持友好關係。王毅引用中國古詩辭形容中美關係，他以辛棄疾的詞句說「青山遮不住，畢竟東流去」，這句話的意思是說，江河不論經歷多少阻撓，都將奔流到海；王毅指出，歷史的趨勢不會因為個人的意思而改變。(照片取材自網路)



