藍營8縣市首長，將到北京出席台灣友善縣市農作產品暨旅遊推介會，媒體追問，剛簽署合作備忘錄的民進黨籍台中市長林佳龍和桃園市長鄭文燦都認為，旅遊不該分藍綠，相信陸客到台灣想看的是完整的台灣，不是部份台灣。背著政治包袱到台灣，對交流沒好處，希望對岸儘速調整，桃園台中都做好準備，迎接全世界旅客。(寇世菁報導)



新政府上任，兩岸關係急凍，陸客銳減，拼觀光，藍營8縣市長再度赴北京參加台灣友善縣市農作產品暨旅遊推介會，對此，在台中市府舉辦中桃論壇，並簽署合作備忘錄的兩位民進黨首長，態度一致，認為旅遊不該分藍綠。



鄭文燦說，台灣是多元化社會，相信陸客到台灣，心中想看的是完整的台灣，不是部份的台灣，把觀光客當籌碼，觀光政治化，不是台灣社會能接受的，作法只會引起反感，希望對岸儘速調整，台中桃園都歡迎陸客，希望建立陸客友善環境，能讓陸客認識台灣豐富多元文化，才是觀光促進兩岸交流拉近人民感情的最重要目的，如果陸客都背著政治包袱到台灣，對交流沒甚好處。他指出，目前陸客還是相當多，桃園機場本週將突破四千萬人次，觀光客也多元化，東南亞東北亞快速增加，兩市長對陸客都是友善態度，希望對岸該調整的不要猶豫。



林佳龍則呼應，旅遊是愉快的事，很難化分藍綠，真要劃分，損失的是旅客，桃園台中都做好準備走向國際化迎接全世界旅客，也歡迎陸客。當然，最重要的還是台灣本身是否具吸引力，他強調，桃園台中努力讓城市和區域美麗，可吸引更多觀光客。



