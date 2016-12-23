原標題：特朗普女兒坐飛機遭乘客大罵：「你爹正在毀滅美國」

國際在線專稿：據英國廣播公司（BBC）12月23日報導，日前，特朗普的女兒，伊萬卡·特朗普在紐約肯尼迪機場乘坐飛機時，在機艙內遭到同行乘客大罵：「你爹正在毀滅美國！」

據悉，當天伊萬卡在紐約肯尼迪機場乘坐JetBlue航空公司的飛機，並沒有坐頭等艙，而選擇了經濟艙。然而，就在機艙內，一位同行男性乘客走過來對伊萬卡大喊道：「你爹正在毀滅美國！」

據現場目擊者稱，伊萬卡對此並沒有回應，而是拿起玩具逗著自己的女兒，試圖轉移她的注意力。

該男性乘客隨後被帶下飛機。據JetBlue航空公司表示，將男子帶走「是經過嚴肅考慮后所做出的決定。」

「如果機組人員認定某位乘客的舉動在機艙內引起了衝突，特別是當該衝突有升級的可能時，機組人員有權利將該乘客帶離飛機，」JetBlue航空公司發表聲明稱。

JetBlue航空公司稱，他們將該男性乘客安排在了下一班飛機前往目的地。