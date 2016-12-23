（中央社記者尹俊傑北京23日電）中國國民黨副主席陳鎮湘今天表示，國民黨正積極為2020年做周全規劃和準備，有信心3年半後重新執政。他說，對川普勝選後美國態度變化，兩岸都應冷靜理性應對。



陳鎮湘上午率國民黨黨務及智庫人員出席在北京舉行的「國共兩黨對話交流活動」。他指出，這次活動聚焦討論兩岸基層與青年交流，關心台商、台生、陸生、陸配，是累積兩岸和緩良性互動「正能量」的溝通。



他表示，國民黨今年初大選失利，有人「看衰」可能要8、12甚至20年後才能東山再起。但國民黨正積極為2020年做周全規劃和準備，有信心3年半後重新執政，就如北京今天的天空一樣「藍天再現」。



陳鎮湘說，兩岸關係從過去緊張、歷經波折到邁向和平發展，都應歸功1992年雙方達成的共識，並以「求一中原則之同，存一中涵義之異」的智慧，維持兩岸互信的政治基礎，使兩岸制度化協商不斷推進。



他指出，「九二共識」不僅是國民黨深化兩岸關係發展的指針，也得到台灣主流民意支持。



陳鎮湘表示，維護兩岸關係和緩良性互動十分重要，「但是520之後，民進黨政府卻有不同想法，以致於兩岸關係生變」。



他提到，美國總統當選人川普近期發表一些言論，各國媒體認為台灣卡在美中角力之間，兩岸關係因而可能受影響。「我認為，兩岸問題根本關鍵仍然在於兩岸良性互動，對於美國的態度變化，兩岸雙方都應該冷靜、理性地應對。」



陳鎮湘說，國民黨目前「處境艱辛」，但力求維持台海和平穩定發展的決心不會改變。希望透過國共兩黨良好溝通機制，化解目前兩岸官方交流溝通幾近停滯的困境。1051223