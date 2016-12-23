日前LINE FRIENDS角色CHOCO拖著皮箱走入台北，謠傳即將定居，今（23）日LINE FRIENDS在新光三越A11館再開，就是以CHOCO的家為主題，店內陳列都採用粉色調，正門口有3.5公尺CHOCO坐鎮，藉由LINE PAY付款也能享優惠。

LINE FRIENDS不包含快閃店共有31家，CHOCO主題館不包含閃店只有台北與上海，CHOCO、熊大、兔兔今日都特別參加開幕儀式，分別有五大拍攝景點、分別有Mega CHOCO、CHOCO房間、文青空間、魅力騎乘、咖啡時光。

不僅如此，LINE FRIENDS Cafe同時開張，採用外帶方式營運，熊大雞蛋糕、青蛙蛋粉圓奶茶、日月潭紅玉紅茶都是台灣獨有，在百貨公司逛街感到有些疲倦，就能讓可愛LINE FRIENDS小點心，同時滿足視覺與味覺。

另一方面，使用LINE PAY付款，能夠享有3％現金折扣，與2% LINE POINTS點數回饋，如果綁定中國信託LINE PAY卡消費，可已有最高8%回饋，LINE FRIENDS北車店一同慶祝「CHOCO」新居落成，年底前消費也會有專屬優惠。