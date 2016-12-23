LINE角色CHOCO台北新居落成 熊大兔兔特來祝賀NOWnews今日新聞 (2016-12-23 11:44)
日前LINE FRIENDS角色CHOCO拖著皮箱走入台北，謠傳即將定居，今（23）日LINE FRIENDS在新光三越A11館再開，就是以CHOCO的家為主題，店內陳列都採用粉色調，正門口有3.5公尺CHOCO坐鎮，藉由LINE PAY付款也能享優惠。
LINE FRIENDS不包含快閃店共有31家，CHOCO主題館不包含閃店只有台北與上海，CHOCO、熊大、兔兔今日都特別參加開幕儀式，分別有五大拍攝景點、分別有Mega CHOCO、CHOCO房間、文青空間、魅力騎乘、咖啡時光。
不僅如此，LINE FRIENDS Cafe同時開張，採用外帶方式營運，熊大雞蛋糕、青蛙蛋粉圓奶茶、日月潭紅玉紅茶都是台灣獨有，在百貨公司逛街感到有些疲倦，就能讓可愛LINE FRIENDS小點心，同時滿足視覺與味覺。
另一方面，使用LINE PAY付款，能夠享有3％現金折扣，與2% LINE POINTS點數回饋，如果綁定中國信託LINE PAY卡消費，可已有最高8%回饋，LINE FRIENDS北車店一同慶祝「CHOCO」新居落成，年底前消費也會有專屬優惠。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
PROKING 中性錶 防水．中性錶 男錶 女錶．Arseprince 中性錶 白色．SEIKO 中性錶．馬卡龍 繽紛 中性錶．Arseprince 中性錶．中性錶．粉紅 中性錶 女錶．數字 流行 中性錶．星辰 中性錶．Arseprince 陶瓷 中性錶．agnes b. 中性錶
與機器談性說愛：專家稱使用性愛機器人或存在隱私泄露風險【北京新浪網】
蜀山縹緲錄六大活動伴你過聖誕【北京新浪網】
只需15步 手把手教你更換iPhone 6s電池【北京新浪網】
《黑色沙漠》台服運營計劃 參加遊戲展加入新職業【北京新浪網】
小米攜手移動推4G筆記本【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》