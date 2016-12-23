原標題：杜特爾特再爆粗口 指責聯合國一人權官員為「白痴」

[環球網綜合報導 記者 趙衍龍]菲律賓總統杜特爾特日前再爆粗口，將聯合國人權事務高級專員扎伊德？拉阿德？海珊（Zeid Ra』ad al-Hussein）稱作「白痴」，因其曾指控杜特爾特曾經實施了殺人案，並提議對此進行調查。

據菲律賓ABS-CBN新聞網12月23日報導，杜特爾特在電視直播中發言回應聯合國官員的指責稱：「這個人如果不是在開玩笑，就是瘋了…你是一個蠢貨（白痴）！」「我是你的僱主，給你發工資，不用你來告訴我該怎麼做，是誰給你的這種權利？」

此前有消息表示，聯合國人權事務高級專員伊德？拉阿德？海珊（Zeid Ra』ad al-Hussein）曾對菲律賓政府提出請求，因杜特爾特曾參與關於處死販毒行為的罪犯的行為，所以希望其能夠對杜特爾特進行調查。

杜特爾特此前曾表示，在擔任達沃市長期間曾經在街上巡邏，並親自參與這種搜捕和殺人行為，以便為執法機構進行示例。