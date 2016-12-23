健保最低保費296元 298萬人保費漲中央廣播電台 (2016-12-23 11:10)
配合明年元旦起基本工資調漲，衛福部宣布修正「健保投保金額分級表」，第1級的月投保金額調整為21,009元，估計全國有292萬人的健保費將調漲新台幣1至14元，自付保費都增加為296元；另外，包括村里鄰長及部分專門職業及技術人員也因此受到影響，保費最多增加112元。
全民健保法規定，健保投保金額下限與基本工資相同，由於勞動部已公告明年(2017年)元旦起基本工資由新台幣20,008元調整為21,009元，因此衛福部同步修正「健保投保金額分級表」，將最低投保金額也修正為21,009元。
健保署表示，最低投保金額調整為21,009元後，原有低於此標準的投保額度都同時調整為21,009元，估計全國公民營事業機構受僱員工，包含其眷屬在內，共有292萬人的保費因此調漲，原投保金額20,008元者保費將增加14元、20,100元者保費增加13元、21,000元者保費則增加1元，需自付保費都變為296元。健保署承保組盧麗玉科長：『(原音)原來的第1級到第3級就是20,008元、20,100元、21,000元，因為其投保金額都低於現在要調整的基本工資21,009元，所以這3級就要統一調整為現在的21,009元，所以公民營事業受雇員工在這個部分的都會受影響。』
另外，健保法也規定，按投保金額分級表第12級納保的村里鄰長，以及投保金額下限不得低於第6級之未僱用有酬人員的部分專門職業及技術人員，隨著新修正公布的投保金額分級表，其保費也需一併調整；村里鄰長每人每月保費增加43元，專門職業及技術人員保費則增加56元至112元。
健保署指出，新修正的「健保投保金額分級表」將從明年1月1日起實施，總計受影響保險對象人數約298萬人，健保每年可因此增加新台幣14.37億元的保費收入。
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