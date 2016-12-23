原標題：韓青瓦台護士：曾為朴槿惠注射過胎盤

[環球網綜合報導]曾任韓國總統府青瓦台軍官護士趙汝玉12月22日稱，曾為韓國總統朴槿惠以及10名以內的青瓦台工作人員注射過胎盤、白玉和甘草注射劑等美容產品。

韓聯社22日報導稱，在當天的「親信干政」國政調查特別委員會聽證會上，韓國共同民主黨議員都鍾煥問趙汝玉是否為朴槿惠注射過胎盤、白玉和甘草注射劑。趙回答，有處方的都是她注射的。

都鍾煥根據青瓦台警衛辦公室提供的材料稱，200個胎盤注射劑還剩80個，60個白玉注射劑還剩10個，100個甘草注射劑還剩39個。

趙汝玉稱，自己不僅為總統、還為工作人員也做過相關注射。有時候搬動還會造成破損，所以這不是很大的量。

針對在注射時朴槿惠的血管比較難找，趙大尉注射的話比較安心的陳述詞，趙大尉稱，沒有聽朴槿惠親口說過這樣的話。