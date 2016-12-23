原標題：特朗普特別顧問：美中貿易戰或遲早面對 不妨早點打

[環球網報導 記者 趙衍龍]剛被特朗普任命為特別顧問的億萬富豪投資人卡爾·伊坎（Carl Icahn）表示，若要跟中國打貿易戰，不妨就早一點打，這樣美國才能有個了斷。

台灣聯合新聞網12月23日報導稱，卡爾·伊坎在CNBC受訪時，一再被問到是否擔心被特朗普當選所推升的市場。卡爾·伊坎承認，他「短期擔心市場」，因為「有太多因素需要擔心」。

然後他提到中國，「若要跟中國打貿易戰，遲早也要面對，那不妨早一點打。」「但如果要這麼做，就趕快去做，一了百了。」

特朗普周三任命卡爾·伊坎擔任顧問，將為特朗普在監管上提出建言。經常批評中國貿易政策的加州大學爾灣校區經濟教授納瓦羅（Peter Navarro），將主掌白宮新成立的全國貿易委員會。