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歌壇天后江蕙的胞弟遭歹徒強盜未遂，昨爆案發時江蕙在現場捨身救弟，遭歹徒陳金標用西瓜刀抵頸挾持廿分鐘，幸她機智反擊脫困，忠僕印傭也奮不顧身抱住陳嫌，江蕙奔出求援，全家才得以脫險，但她的虎口遭刀劃傷，另遭歹徒推倒，頭撞地而腫了一個包。

檢警調查，陳嫌鎖定江弟下手，十八日傍晚穿淺色保全制服，外罩深色外套、戴口罩及帽子，從北捷復興崗站坐計程車，直赴新北市淡水楓丹白露社區，藉口「要和客戶簽約」騙過警衛，進社區後囑運將跳錶等他，他坐電梯直上六樓，按江弟家的電鈴後，刻意露出保全制服，江弟從貓眼窺孔探看，以為是保全員送東西來，於是開門。

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