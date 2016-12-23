加州禁 Uber自駕車測試轉向亞利桑那州中央社 (2016-12-23 10:40)
（中央社舊金山22日綜合外電報導）與美國加州當局針對監管角力數日後，優步公司（Uber Technologies Inc.）將其自動駕駛車計畫撤離舊金山街頭，轉向對計畫友善許多的亞利桑那州執行。
彭博報導，Uber自駕車在舊金山上路測試短短幾天，加州車輛管理局（California Department of MotorVehicles）21日就禁止。Uber索性以撤離作回應。
Uber今天在電郵聲明中指出：「我們的車今天上午啟程前往亞利桑那州。未來數週我們將在那裡拓展實驗計畫，獲州長杜賽（Doug Ducey）支持，令人興奮。」
叫車服務公司Uber的自駕車測試從舊金山撤出的同時，杜賽昨晚就在社群媒體上爭取。他在推特發文說：「加州可能不要你們，但亞利桑那州要。」Uber這項計畫隔天上午就轉向亞利桑那州。（譯者：中央社何宏儒）1051223
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【歷代風華】立筊生肖墜鍊-兔(金重足1.73錢)
- 【ISSEY MIYAKE 三宅一生】BAOBAO幾何方格8x8手提包(3色選)
- 【炫麗珠寶】巴黎編織晶鑽 925 純銀戒指
- DELSEY法國大使 PIN UP4 -18吋登機箱-黑色
- 【TISSOT】Lady Heart 花朵鏤空機械腕錶-白x玫瑰金框(T0502
- 【Selene珠寶】春帶彩手鐲(A貨翡翠0529)
- 點睛品 Charme 航海王One-Piece喬巴海賊旗 黃金串珠
- HAPPYHOME 賽德克3尺正樟座式鞋櫃UZ6-419-6
- Emporio Armani Classic 紳士復刻經典計時腕錶-香檳金x咖啡
- 【禾美珠寶】冰心風采緬甸A貨翡翠鑽鍊G30(18K)
瑞士專家：性愛機器人或會讓人類縱慾過度而死！【北京新浪網】
與機器談性說愛：專家稱使用性愛機器人或存在隱私泄露風險【北京新浪網】
故宮證實「19999元手機」確有其事？文創產品該如何跨界【北京新浪網】
夏普SDP擴大液晶面板「禁售」對象 海信遭屏蔽【北京新浪網】
5軸防抖強悍連拍 索尼旗艦微單A6500評測【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》