（中央社舊金山22日綜合外電報導）與美國加州當局針對監管角力數日後，優步公司（Uber Technologies Inc.）將其自動駕駛車計畫撤離舊金山街頭，轉向對計畫友善許多的亞利桑那州執行。



彭博報導，Uber自駕車在舊金山上路測試短短幾天，加州車輛管理局（California Department of MotorVehicles）21日就禁止。Uber索性以撤離作回應。



Uber今天在電郵聲明中指出：「我們的車今天上午啟程前往亞利桑那州。未來數週我們將在那裡拓展實驗計畫，獲州長杜賽（Doug Ducey）支持，令人興奮。」



叫車服務公司Uber的自駕車測試從舊金山撤出的同時，杜賽昨晚就在社群媒體上爭取。他在推特發文說：「加州可能不要你們，但亞利桑那州要。」Uber這項計畫隔天上午就轉向亞利桑那州。（譯者：中央社何宏儒）1051223