106年國保保費微調 高市社會局增列2900萬補助弱勢大成報 (2016-12-23 08:32)
【大成報記者吉雄世╱高雄報導】國民年金保險費率自106年1月1日起將微幅調高0.5%，被保險人每月保費將增加27到91元不等的保費，高雄市政府社會局為照顧本市經濟弱勢民眾，針對低收入戶及各類經濟弱勢民眾增加編列2,900萬元預算以減輕民眾負擔，維持其請領給付之權益。左營區的低收入戶林先生說，沒有錢繳國民年金，還好政府有補助自付額，讓他在65歲還可以領取一筆國保老年年金，對生活幫助不少。
政府自97年開辦國民年金保險，自明年1月1日起費率將由現行的8%調整為8.5%，全額保費由現行1,463元調高為1,554元增加91元，為避免無業與經濟弱勢民眾，因無力繳納保險費而喪失其權益，社會局每年均編列預算補助，照顧本市低收入戶、身心障礙者及經濟弱勢者。為因應這波保費調增，社會局針對低收入戶及各類經濟弱勢民眾就額外增列2,900萬元預算支應，其中身心障礙者、經濟弱勢者，社會局也提供保險費55％、70％的部分補助，所以約增加27元至41元的自付保費，一般國保被保險人政府補助40%保費(自付60%)，每月增加54元。
國民年金保險，主要保障25歲以上未滿65歲且未參加軍、公教、勞、農保之國民於發生老年、身心障礙、生育或死亡事故時，本人或遺屬可以獲得基本經濟生活的保障。高雄市政府社會局在全市38區公所派駐國民年金服務員，提供相關諮詢服務，若被保險人無力繳納保險費，請儘速洽詢戶籍所在地區公所協助。高雄市社會局國民年金諮詢專線電話07-3308580。
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