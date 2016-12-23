【大成報記者吉雄世╱高雄報導】臺灣港務公司執行「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫岸線、浚填、港勤船渠工程」榮獲行政院公共工程委員會第16屆公共工程【金質獎特優獎】殊榮，於21日下午假台北中油大樓國光廳舉行授獎典禮，由臺灣港務公司董事長吳盟分親率全體團隊參與盛會及授獎。臺灣港務公司表示：此次獲獎為本公司第1次榮獲公共工程金質獎最高特優獎的殊榮，高雄港為因應未來港埠發展船舶大型化及推動港埠永續經營，並改善與整合航商營運基地，降低營運成本，提昇國際競爭力，積極推動「高雄港洲際貨櫃中心第二期工程計畫」，本工程係屬洲際二期計畫之重要一環，主要工程內容為興建14座深水碼頭，包括10座石化碼頭及4座散雜貨碼頭，可供最大達100,000DWT石化油品輪及70,000DWT散雜貨輪靠泊，此外亦肩負填海造地之任務，屬我國近年來最大型之碼頭建設與造地工程。該工程於設計階段依據使用需求，縝密周延選定碼頭結構形式，有效降低建造成本，同時考量船跡波能量消減並提供魚群遮蔽空間，而於沉箱本體海側佈設消波艙，兼具工程創新性與生態可行性，大幅提升國內海事工程水準，施工階段則輔導協助施工廠商以國內首創之「沉箱陸上軌道台車移運工法」，克服施工場地與天候影響，於陸上同時施作4座最高達21.5m且為國內最重達7,000噸之外海沉箱，並以安全可靠之同步軌道台車進行超大型沉箱之陸上移運及海陸接駁，為我國首例於陸上製作沈箱並移駁至海域拖放定位之實績。臺灣港務公司各級長官於施工期間，經常親臨視察各項工程進度，並要求相關工程人員積極督促承商戮力執行並配合台灣世曦工程顧問公司優良設計監造團隊及宏華營造公司優異施工品質，確實掌控各項工作進度，使能如期如質完成；經行政院工程會及交通部歷次施工品質查核均獲甲等之優異成績，並於105年5月16日接受「交通部金質獎初評施工查核」受評為甲等及「交通部金質獎初評決選會議」獲推薦角逐「第16屆公共工程金質獎」優良工程，後經行政院公共工程委員會辦理初評作業及複評作業結果，終獲「第16屆公共工程金質獎」水利類1級工程-特優獎，實屬不易。