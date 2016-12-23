原標題：韓親信門聽證會將在看守所召開 質問三要犯

[環球網報導 記者 魏悅]因韓國親信門三名要犯拒不出席聽證會，「朴槿惠政府親信弄權干政案國政調查特別委員會」將於12月26日在關押三人的兩處看守所舉行聽證會。

韓聯社22日報導稱，針對崔順實的聽證會將於26日上午10點在首爾看守所舉行，針對總統府前政策調整首席秘書安鍾范和前總統秘書室附屬秘書鄭虎成的聽證會將於下午2點在首爾南部看守所舉行。

國會國政調查特委會主席金聖泰表示，上述三人是聽證會最重要的證人，但一直以案件在審、在查和健康欠佳為由拒絕出席聽證會，特委會只好上門舉行現場聽證會。不過，三人抵制看守所聽證會的可能性仍較大。