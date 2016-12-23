原標題：外媒：澳政府挫敗一聖誕節恐襲圖謀 目標包括火車站教堂

[環球網綜合報導 記者 趙衍龍]華爾街日報中文網12月23日報導稱，澳大利亞政府表示，挫敗了伊斯蘭國（Islamic State）一樁試圖在聖誕節當天或前後在墨爾本市中心引爆炸彈裝置的重大恐怖陰謀，可能的襲擊目標包括一個火車站和一座大教堂。

澳大利亞總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）稱，突襲中逮捕了七名嫌疑人，六名男性和一名女性。警方表示，五名男性仍被拘押，年齡均為20多歲。預計五人將因該陰謀受到指控，據稱這起陰謀涉及幾個簡易裝置。一位高級警官表示，涉嫌的陰謀策劃者還計劃在爆炸后使用其它武器，包括一些刀具和一把手槍。

報導稱，墨爾本是澳大利亞第二大城市，每年都會吸引眾多遊客。澳大利亞政府表示，幾名嫌疑人正密謀在受到大眾歡迎的場所實施襲擊，例如Flinders Street火車站、 保羅大教堂（St。 Paul『s Cathedral）和聯邦廣場（Federation Square）等地點。

2014年9月，澳大利亞全國的恐怖主義威脅水平被提升至「很可能」。特恩布爾稱，自那以來已發生四起襲擊，另有十多起計劃實施的襲擊被挫敗。他表示，這是過去幾年中被挫敗的最重大恐怖陰謀之一。