英國肯特郡監獄約60名犯人暴動 佔領一棟監獄樓北京新浪網 (2016-12-23 09:32)
原標題：外媒：英國肯特郡監獄約60名犯人暴動 佔領一監獄樓
[環球網綜合報導 記者 趙衍龍]俄羅斯衛星新聞網12月23日報導稱，英國肯特郡監獄約60名犯人發生了暴動。據英國天空新聞台報導，管理部門對一棟監獄樓「失控」。
該新聞台指出：「肯特郡謝佩島Swaleside監獄發生由50名犯人參與的事件后，一棟樓失去控制。」
報導稱，目前沒有傷亡情況報導，具體情況未知。
就在幾天之前，英國伯明翰也發生了監獄暴動事件。12月16日，伯明翰監獄約600名犯人發生暴動。他們從守衛人員處搶走了鑰匙，成功地佔領了一些獄室以及藥店、體育館和倉庫。據媒體信息，犯人們對不能使用體育館、禁止看電視、飲食差和洗澡沒有熱水表示不滿。
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