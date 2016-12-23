原標題：柏林卡車案嫌犯曾使用8種身份 警方被指太疏忽

[環球網報導 記者 趙怡蓁]德國當地時間12月19日，柏林一處聖誕集市發生卡車衝撞事件，造成至少12人死亡，兇手疑為名叫阿尼斯？阿姆里（Anis Amri）的突尼西亞人。

據法國國際廣播電台12月22日報導，柏林卡車襲擊事件疑犯阿姆里曾使用8種身份，多次逃脫警方抓捕。德國政府及警方目前面臨各界的批評。各界指責突尼西亞嫌犯阿姆里已經在警方的掌控下，並被列為「危險分子」，而警方卻讓如此危險人物逍遙在外數月之久。

阿姆里是柏林卡車恐襲主犯的可能性越來越大。警方在肇事卡車門和駕駛室內找到了阿姆里的指紋，認為阿姆里「有很大可能」是兇手。德內政部長德邁齊埃於當地時間12月22日證實了這則消息。德聯邦檢查院當天下達逮捕令，警方突擊搜查柏林和北威州阿姆里曾去過的多個場所。目前，搜捕工作仍在緊張進行中。

根據報導，24歲的阿姆里早前申請德國難民庇護失敗，原被遣返突尼西亞，但突尼西亞指文件不足，拒絕接收，令他可以繼續留在德國。義大利政府證實，阿姆里前往德國之前，曾因在難民營縱火被囚禁3年。由於他在監獄行為惡劣，多次被調監獄。

2016年初，阿姆里因為企圖打劫和購買槍械發動襲擊，被當局監視，但由於缺乏證據，監視被取消。報導引述德國《明鏡周刊》報導稱，阿姆里數月前便毛遂自薦要擔當自殺式襲擊者。官方在對一位「仇恨佈道者」的電話監聽中發現了這一點。但由於阿姆里的語言表達複雜費解，導致逮捕條件不足。此外，阿姆里使用的身份有8個，曾打聽過如何才能獲得武器。3月至9月他曾受到監視，自12月起潛入地下。

有媒體指出，阿姆里事件暴露了官方工作的失誤。此事不僅說明，毫無監控的難民湧入會帶來安全風險，還擺出了難民到來后幹什麼的問題。難民，特別是有伊斯蘭主義嫌疑的難民在聯邦各州之間遊走，使官方難以真正掌控局面。