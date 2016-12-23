WHO：伊波拉疫苗接近100%有效中央廣播電台 (2016-12-23 08:56)
世界衛生組織(WHO)今天(23日)表示，1種原型的伊波拉疫苗可能「接近100%有效」。
WHO表示，若一切順利，這種疫苗可在加速進行核准程序後，於2018年投入使用。
去年進行的大型臨床測試，在幾內亞讓將近6,000人接種試驗疫苗，當時當地的伊波拉致命疫情已近尾聲。
這6,000人當中沒有人感染伊波拉。
研究者在醫學期刊「刺胳針」(Lancet)指出，但在未接種疫苗的志願者組成的控制組當中，出現了23起伊波拉病例。
WHO助理秘書長暨上述研究主要作者基尼(Marie-Paule Kieny)向法新社表示，「如果拿零與23(起病例)做比較，這強烈顯示這種疫苗非常有效，它可能接近100%有效。」
根據基尼旗下由30多名研究員組成的團隊計算，在伊波拉疫情全面爆發期間，這種稱為rVSV-ZEBOV的疫苗有90%的可能性，對超過80%的個案發揮效力。
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