男發酒瘋撥119 不滿救護車繞道拿酒瓶擊破車窗NOWnews今日新聞 (2016-12-23 09:04)
昨(22)日晚間10時許，屏東第二消防分隊接獲民眾報案需疾病救護，救護車抵達永大路超商前，突然遭喝醉的黃姓男子持酒瓶砸車，導致救護車右後車窗遭擊破，所幸車上兩名消防隊員沒有受上。警方將酒醉鬧事的黃男帶回偵訊，訊後依妨害公務及毀損罪嫌送辦。
警方調查，昨晚9時56分，黃姓男子向屏東第二消防分隊報案，稱友人身體不適，消防人員於10時2分趕抵屏東市永大路和華盛街口超商，喝得醉醺醺的黃男雙手各持一個酒瓶，朝救護車車窗猛砸，導致右後車窗遭擊碎，車內1名消防隊員及1名役男均無受傷。
屏東警分局大同派出所員警趕抵事故現場，將黃男逮捕帶回，2小時後黃男酒醒時接受偵訊，他供稱，與友人各喝了一瓶米酒，友人喝醉後身體不適，他撥打119想請救護車將友人送回家休息，但看到救護車繞了一圈才到超商前，認為拖延救護時間，才會一時情緒失控砸車。警方今(23)日依妨害公務及毀損罪嫌將黃男移送地檢署偵辦。
※【 NOWnews 今日新聞 】 提醒您 飲酒過量有礙健康！※
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