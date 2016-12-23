薩達姆長女:若父親還在IS就不會有今天北京新浪網 (2016-12-23 09:00)
在父親被處死10周年之際，薩達姆長女拉哈德接受了CNN的電話採訪。拉哈德說：「在我父親的統治時代，這些極端組織不可能進入伊拉克」。
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