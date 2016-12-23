記者張文熹／彰化報導

面對冬天寒冷的氣流一波接一波，為使偏鄉弱勢家庭能有足夠禦寒的棉被，彰化縣田中鎮經營羽絨公司有成的張志成，22日慷慨贈30床高級羽絨被給彰化家扶中心，讓家扶田中服務處的扶助家庭在寒冷的夜晚感受到「被」加溫暖。

曾參與家扶中心舉辦活動的張志成，有感於弱勢家庭因經濟困難、無多餘收入購買暖被，在冬季寒冷夜晚僅能披蓋單薄涼被、難以安穩入眠，因此於今年年初捐贈羽絨外套給彰化家扶田中服務處的家庭，22日二度致贈30床高級羽絨被，使扶助家庭溫暖度過寒冬。

張志成低調的表示，能力範圍之內，能給扶助家庭一分溫暖，不算什麼，受扶助家庭收到高級羽絨被直呼相當溫暖，縣議員許書維也到場給予家扶親子加油打氣，同時讚揚張志成的愛心。

出身於單親家庭的小鈺今年剛升上大學，媽媽除了負擔家中經濟開銷，小鈺的學費及初次至外地生活的花費亦須由媽媽支付，入冬後小鈺家還在傷腦筋寒流來襲的夜晚僅能蓋著涼被、身上多穿衣服來抵禦寒冷，因此，此次機會能夠拿到新的羽絨被，小鈺十分開心將能夠一覺好眠，白天會有更充足的心力專注於滿檔的課程，也替媽媽省下一筆開銷；有了廠商的愛心及羽絨被的厚實溫暖。

家扶中心主任王震光表示，彰化家扶除提供彰化地區共3,238名弱勢家庭兒少經濟扶助及生活物資，該中心邀請民眾一同替弱勢兒少脫貧的方程式中添加催化劑，以行動一起「掏掏口袋零錢 幫幫孩子就學」，捐款專線047569336。