（中央社記者吳欣紜台北23日電）根據環保署空氣品質監測網顯示，北部地區有5測站空氣品質指標（AQI）達到對敏感族群不健康的橘色警戒，環保署提醒敏感族群注意。



行政院環保署空氣品質監測網上午8時更新資訊，北部5測站包含觀音、基隆、萬里、中山及林口一早AQI就達到對敏感族群不健康的橘色警戒，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。



環保署建議，一般民眾如果有不適，如眼痛、咳嗽或喉嚨痛等，應該考慮減少戶外活動；學生仍可進行戶外活動，但建議減少長時間劇烈運動。



此外，有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1051223